Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 4 büyük arama kurtarma gemisinden biri olan “TCSG Güven” gemisi Bursa’nın Mudanya İskelesi’ne demirleyecek.BURSA (İGFA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın büyük korveti, 23 Ağustos Çarşamba günü Mudanya İskelesi'nde kapılarını ziyarete açacak.

Mudanya Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, geminin 23 Ağustos Çarşamba günü Mudanya ilçe girişindeki BUDO İskelesi’ne demirleyeceği bildirildi.

88,60 metre uzunluğunda, 12,20 metre genişliğinde olan 4 büyük arama kurtarma gemisinden biri olan 702 borda numaralı “TCSG Güven” gemisinin saat 11.00 ile 18.30 saatleri arasında Bursalı vatandaşların ziyaretine açık olacağı ve gelen konuklara askeri yetkililerin faaliyetler ve geminin özellikleri ile ilgili bilgiler vereceği kaydedildi.