Doç. Dr. Yavuz Samur, Bursa'da Şahinkaya Eğitim Kurumları’nın konuğu olduBURSA (İGFA) - Şahinkaya Eğitim Kurumları bünyesinde öğretmenlerin vizyonuna ve kişisel gelişimine katkı sağlamak için başlatılan Öğretmen Akademisi programı etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Doç. Dr. Yavuz Samur’u konuk eden Şahinkaya Eğitim Kurumları ‘Oyun Dostu Okul ve Oyun Dostu Öğretmen’ başlıklı semineri büyük ilgi ve beğeni topladı. Seminerde oyun oynamanın ve oyun tasarımının önemine vurgu yapan Yavuz Samur, öğretmenlerle interaktif bir sunum gerçekleştirdi.

Samur, sunumunda oyun oynamanın çocuk gelişimi için ne kadar önemli olduğunu belirterek eskiden oynanan oyunların artık sokaklarda değil okullarda oynandığının vurgusunu yaptı. “Belki biraz elektriklerimizin kesilmesi gerekir” cümlesiyle ekran bağımlılığının önüne oyun oynayarak geçilebileceğinin altını çizen Samur, okulun yanı sıra öğretmenin de oyun dostu olması gerektiğinin önemine değindi.

Şahinkaya Eğitim Kurumları öğretmenlerinin katılım sağladığı seminer programının sonunda Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya, Doç. Dr. Yavuz Samur’a plaket takdim ederek teşekkür etti.