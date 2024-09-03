Faaliyete geçtiği günden bu yana kente ışık tutan Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu için ücretsiz kayıtlar 2 Eylül tarihinde başladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit’in sanatla buluşma noktası olan İzmit Belediyesi Sanat Akademisi, dansın coşkusunu ve kültürel mirası paylaşmak üzere kapılarını yeniden açıyor. “İzmit Dans Ediyor” vizyonuyla Street Jazz ve Halk Dansları branşlarında eğitim almak için Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğuna katılmak isteyenlerin yeni dönem kayıtları 2-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

VATANDAŞLAR BİLGİ ALABİLİRLER

Kayıtlar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar 0262 322 19 99 numaralı hattı arayabilir ya da Mehmet Ali Paşa Mahallesi Yalınkaya Sokak No: 7/101 İzmit adresindeki İzmit Sanat Akademisine gelebilirler.

BAŞVURU FORMU

Katılmak isteyen vatandaşlar için Başvuru Formu:

https://docs.google.com/forms/d/1X-tXUUjGo4uZU07V7_N6piXk2X8d0s7au6_480O_-P0/viewform?edit_requested=true

Street Jazz Grupları

Yıldız Grup 9-13 Yaş

Genç Grup 14-17 Yaş

Halk Dansları Grupları

Minik Grup: 8-10 Yaş

Yıldız Grup: 11-13 Yaş

Genç Grup: 14-17 Yaş

Büyük Grup: 18-29 Yaş

Hobi Grubu: 30-50 Yaş