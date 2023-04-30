Başakşehir Tiyatro Akademisi tarafından hayata geçirilen Yetişkinler İçin Sahneye İlk Adım Atölyesi’nde ikinci dönem tamamlandı. Kendi yazdıkları oyunla sahneye ilk adımlarını atan kursiyerlere sertifikalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu verdi.

Başakşehir Tiyatro Akademisi’nin tiyatroya gönül veren yetişkinler için usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz’ın yönetiminde başlattığı Sahneye İlk Adım Atölyesi’nde ikinci eğitim dönemi sona erdi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 120 kursiyer, sertifikalarını Başakşehir Şehir Sanat’ta düzenlenen törenle aldı. Törene Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, eşi Kübra Kartoğlu ve çocuklarıyla birlikte katıldı.

İlk oyunlarıyla sahneye adım attılar

Sahneye ilk adımlarını atan tiyatro sevdalısı Başakşehirliler, tören öncesinde performanslarıyla büyük beğeni topladı. Kursiyerlerin yazdığı ve Cengiz Küçükayvaz’ın derlediği oyunda, her insanın bir hikaye olduğu anlatıldı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan oyuncu adayları, sertifikalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun elinden aldı. Başkan Kartoğlu, kursiyerleri performanslarından dolayı tebrik etti.

“İnsanın hayal kurması çok güzel”

Başakşehir’de sanatın gelişmesine çok önem verdiklerini söyleyen Başkan Kartoğlu, “İnsanların hayal kurması ve onun etrafında koşması çok güzel bir şey. Komşularımıza bu imkanı sunmanın mutluluğunu ve onurunu hep yaşıyoruz. Biz bu hayali başta kurduk. Cengiz Küçükayvaz ve diğer hocalarımızla beraber taçlandı” dedi.

Başakşehir’de kurulan akademilerde eğitim alan kursiyerlerin iyi yerlere geldiğini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Bu gayretin ve bu heyecanın böyle güzel sonuçlara ulaşmasından dolayı çok mutlu oluyorum. Burada sadece Sahneye İlk Adım Atölyesi değil, akademilerimizin tamamında yetişen tüm arkadaşlarımız şu anda gurur duyduğumuz yerlerde. Başakşehir üretiyor ve ihraç ediyor. Bu seviyelere ulaşmamızda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.