Türk mutfağının öncülerinden ünlü yemek uzmanı Sahrap Soysal, İzmit’te pişmaniye festivaline katılarak vatandaşlarla buluştu.

İzmit Belediyesi’nin düzenlendiği 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali başladı. Pişmaniye üreticileri, İzmit Kent Meydanı’nda stantlarını hazırlayarak satışa başladı. Bunun yanı sıra alanda eğlenceli aktiviteler devam ederken Türk mutfağının öncüsü Sahrap Soysal da İzmit’e geldi. Sahrap Soysal Yürüyüş Yolu’nda ve İzmit Kent Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Soysal’a festivale geldiği için teşekkür eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Türk mutfağının kraliçesi Sahrap Soysal da festivalimizde bizi yalnız bırakmadı. Daha önce kendisi İzmit’e gelmiş, pişmaniye atölyelerine girmiş çok güzel bir program yapmıştık. Festival coşkusu kentin dört bir yanında hissedilsin istiyoruz. Sahrap Soysal’a bizi yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ayrıca Başkan Hürriyet, yurtiçi ve yurtdışından İzmit’e gelen bando ve halk dansları topluluklarının grup liderlerini belediyede ağırlayarak festival hakkında bilgi verdi.