Sarıyer’de bir cep telefonu bayisine giren yabancı uyruklu kadın dolandırıcılar, sahte dolarlarla piyasa değeri toplam 26 bin TL olan iki cep telefonu aldı. Durumdan şüphelenen iş yeri sahibi Mesut Tiryaki dolarları kuyumcu arkadaşına göstermesinin ardından paraların sahte olduğunu öğrendi. Tiryaki, “Biz böyle bir şey yaptık, başka arkadaşlarımız dikkatli olsun. İnşallah yakalanırlar, başkalarının canını yakmazlar’’ dedi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü öğle saatlerinde Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu 3 kadın şüpheli, Mesut Tiryaki’nin sahibi olduğu cep telefonu bayisine geldi. Dolandırıcı kadınlar, alacakları telefonları beğenmelerinin ardından çevre dükkanları dolaşıp tekrar Tiryaki’nin iş yerine geldi. Tiryaki’ye sahte 900 dolar veren kadınlar, piyasa değeri toplam 26 bin TL olan son model 2 telefon satın aldı. Dolarları bozdurmak için döviz bürosu bulamadıklarını söyleyen dolandırıcılar, sahte dolarla ödeme yaptıktan sonra dükkandan ayrıldı. Öte yandan kadınların farklı bir dükkanda da dolandırıcılık yapmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi Mesut Tiryaki’nin ise dolandırıcılardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

“Önceden de alışveriş yaptıkları ve dindar oldukları için onlara güvendim’’

Yaşanan olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi Mesut Tiryaki, “3 tane bayan arkadaş geldi, telefonlara bakıp fiyatlarını öğrendiler. Dolaşmaya gittiler, yarım saat sonra tekrar geldiler. Yaşlı kadın kızlarına telefon alacağını söyledi. 2 tane telefonu beğendikten sonra dolarla ödeme yapacaklarını söylediler. Alışverişlerini yaptıktan sonra doların sahte olduğunu öğrendim. Bana sahte 900 dolar verdiler. 10-15 dakika sonra parayı yanımdaki esnaf arkadaşa gösterdim. Onlar da pek anlayamadı. Kuyumcu bir arkadaşıma gösterdiğimde ise bana sahte olduğunu söyledi. Bu kadınlar dükkanıma daha önce de geldi. Önceden de alışveriş yaptıkları ve dindar oldukları için onlara güvendim. Dürüst insan olduklarına inandım. Çok iyi Türkçe konuşamıyorlardı. Yüksek modellerde 2 tane telefon aldılar, telefonların tanesi 13 bin liraydı. Biz böyle bir şey yaptık, başka arkadaşlarımız dikkatli olsun. İnşallah yakalanırlar, başkalarının canını yakmazlar’’ şeklinde konuştu.