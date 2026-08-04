İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı. Soruşturmada, Türkiye’ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın ülkeye getirilmediği, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu ve 687 kişinin bu yöntemle Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında 7 şirkete el konularak kayyum atandı. Ayrıca 1.045 gayrimenkul, Bodrum’daki bir otel, 15 motorlu araç, bir yat ve 10 banka hesabına el konuldu.

Bu yöntemle vatandaşlık kazandığı belirlenen kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptal edilmesine yönelik çalışmaların da başlatıldığı bildirildi.