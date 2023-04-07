Bahçelievler’de arkadaşının getirdiği sahte içkiden hayatını kaybeden Sevim Şenkaya davasına ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, içkiyi satan Ercan Padak 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bahçelievler’de sahte içkiden hayatını kaybeden Sevim Şenkaya davasına ilişkin 3 tutuksuz sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Salih Özgen ve Ercan Padak katıldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.

“Sahte olduğunu bilmiyordum, suçsuzum”

Sanık Ercan Padak son savunmasında, “Ben sahte içki verdim ama benim verdiğim içkiden ölmedi. Sahte olduğunu bilmiyordum. Öyle olsaydı bende ölürdüm. Ben bu mütalaayı kabul etmiyorum. Suçsuzum, ailem çoluğum çocuğum var dışarda kalmak istiyorum” dedi.

“Maktulün içki içen birisi olduğu kızı tarafından söylendi”

Sanık Ercan Padak’ın avukatı Cem Ercan beyanında, “Müvekkilim içki imalatçısı değildir. Kendisi de aynı içkiden içmiştir. Maktulün sürekli içki içen birisi olduğu kızı tarafından da dile getirilmiştir. Olay müvekkil ile içki içtikten 36 saat sonra meydana gelmiştir. Bu esnada başka bir içki içmiş olma ihtimalide mevcuttur” şeklinde konuştu.

“İki sanık beraat etti”

Mahkeme heyeti sanıklar İbrahim Bozkurt ve Salih Özgen’in üzerlerine atılı suçlamayı işlemediği anlaşıldığından beraatlerine karar verdi. Heyet, sanık Ercan Padak hakkında ise Sevim Şenkaya’ya karşı ‘olası kastla öldürme’ suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

İddianame

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sevim Şenkaya’nın alkol zehirlenmesi nedeniyle 12 Ekim 2020’de vefat ettiği aktarılmıştı. İddianamede maktul Sevim Şenkaya’ya sahte alkolü veren arkadaşı sanık Salih Özgen’in bu alkolü sanık Ercan Padak’tan temin ettiği belirtilmişti. Sanık Ercan Padak ise ifadesinde içki sattığını ancak sattığı içki yüzünden maktulün öldüğünü kabul etmediğini söylemişti. İddianamede, "Dosya kapsamı incelendiğinde sanıklar Ercan Padak ve İbrahim Bozkurt’un içeriğini bildikleri metil alkolden üretilen ve içen kişilere zarar verme ihtimali bulunan alkollü içki sattıkları, diğer sanık Salih Özgen’in bu içkiyi alıp maktulün içmesini sağladığı anlaşılmıştır” ifadeleri kullanılmıştı. Maktulün otopsi raporunda da, sanığın ölümünün metil alkol zehirlenmesi sonucu meydana geldiği ifade edilmişti.

İddianamede, sanıklar Salih Özgen, Ercan Padak ve İbrahim Bozkurt hakkında ‘olası kast ile öldürme’ suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İHA