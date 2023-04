Saime Sultan Bilim Sanat Merkezi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

Hayırsever ve MÜSİAD’ın destekleri ile tamamlanan Saime Sultan Bilim Sanat Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış programına yoğun katılım olurken, açılış programına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katılım sağladı.

Saime Sultan Bilim Sanat Merkezi’nin yapımında ciddi emeği olan hayırsever iş adamı Necati Barışman, “Annemizi çok ufak yaşta kaybettik biz. Annemin adı Saime’dir, Sultan ne soyadı nede ikinci adıdır. Annemiz Saime, bizim sultanımız olduğu için bu okulun adına Saime Sultan dedik. Annemiz hemen okulun karşısındaki mezarlıkta göreceğiniz ilk selvi ağacının dibinde ebedi istirahatındadır. Allah mekanını cennet eylesin. Bu eserin sahibi İnegöllülerdir, yapımında büyük destek veren MÜSİAD üyelerine, inşaat mühendisi İdris Köroğlu’na, ilçe milli eğitim müdürü Ali Doğru’ya şükranlarımı sunuyorum. “

MÜSİAD SEFERBERLİK İLAN ETTİ

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “MÜSİAD üyelerinin katılıları ile tamamlanan bu eğitim yuvası, İnegöl’ümüze, ülkemize hayırlı olsun. En önemli gücümüz, nesillerimiz ve evlatlarımızdır. Sahada ve masada güçlü Türkiye’yi bu güçlü nesiller temsil edecektir. MÜSİAD olarak seferberlik ruhu ile eğitim için elimizden geleni yapacağız “ dedi.

ÖĞRENCİLERİMİZE BURS DESTEĞİ VERİYORUZ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Sayın Bakanımız Bursa’ya her geldiğinizde ciddi yatırımlar ile geliyorsunuz. 160 yeni okulun ihalesi yapıldı. 3,5 milyar TL’lik bir yatırım programı var. Biliyoruz meslek liseleri ile alakalı hedefleriniz verdiniz. Bizde bu doğrultuda Burskoop ile üniversite ve meslek lisesi öğrencilerimize burslar veriyoruz. Bugün burada yeni bilim adamlarının yetişmesi adına çok önemli bir merkezin açılışını gerçekleştiriyoruz.”

İNEGÖL’E 72 MİLYON TL DEĞERİNDE YATIRIM DESTEĞİ

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, “Şehrimizde okul öncesi ve açık öğretimi dahil 70 bin 43 öğrenci bulunuyor. Bu da nüfusumuzun 4’te 1’ine tekabül ediyor. 22 bin 997 ilkokul, 17 bin 796 ortaokul ve 17 bin 183 lise öğrencimiz, 65 özel ve 143 resmi olmak üzere toplam 208 okulumuzda, 3 bin 416 öğretmen kadromuzla eğitimine devam ediyor. Böylesine dinamik şehirde çok şükür sizin teveccüh ve takdirleri, iş insanlarımızın hayırları ile eğitim yatırımlarımızda bir o kadar dinamik. Sayın Bakanım, göreve başladığımızdan bu güne değin İnegöl okullarımızın inşaat, bakım ve onarımı için takribi 72 Milyon TL değerinde yatırım desteği verdiniz. Ayrıca 2023 yılında bitirilip hizmete açılmak üzere yekünde 272 derslik olacak şekilde 20 farklı noktada lise, anaokulu ve ortaokulu yatırım programına aldınız. Yine ihtiyacımız var diye talep ettiğimiz Zeki Konukoğlu okulumuzu puanlı hale dönüştürdünüz. Tüm ilçe halkımız, öğrenci ve velililerimiz adına teşekkür ederim. Bugün de ülke kalkınmasına bir çok alanda katkı koyan MÜSİAD’ın gençlerimize ve eğitime verdiği destekle, Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi’ni hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben buradan başta İnşaata başlayan Sayın Necati Barışman’a sonra bu çalışmayı üstlenerek kısa zamanda bitiren MÜSİAD İnegöl Başkanımız Mehmet Döngel ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. İnanıyor ve güveniyorum ki; astronomi, uzay ve havacılık başta olmak üzere bilim, sanat ve tasarım atölyelerinden müteşekkil, teknolojinin her türlü imkanını barındıran bu okul içerisinde nice genç cevherler yetişecek. Şehrimize, evlatlarımıza ve eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Buradan sonra ziyaret edeceğimiz Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Külliyesini, yakın tarih de hizmete açılan Talha Ömer Faruk Teşik Özel Eğitim Okulunu, Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesini, Muzaffer Samda İlk ve Ortaokulunu yaptıran değerli hayırseverlerimize de huzurlarınızda saygıyla anmak isterim. Bu şekilde yıllar geçtikçe artan öğrenci sayısına mukabil okul sayımız da son 20 yılda 3 kattan fazla artmış ancak sınıf öğrenci sayısı azalmış oldu. Bu arada, yürütülen çalışma sayesinde, sadece okul olarak değil kütüphane ve kitap sayılarımızda da muazzam bir artış sağlandı. Geçtiğimiz yıl ilimiz genelinde mevcut okullarımızın kütüphanelerinde 1.1 milyon kitap varken bu yıl itibariyle rakamı 3.3 milyona çıkarmanın haklı gururunu yaşatan, yeni kütüphaneler ile arşivimizi daha da zenginleştiren, eğitim başarı çizgimizi yukarıya çeken başta müdürümüz olmak üzere, tüm öğretmenlerimize ve milli eğitim müdürlüğü personeline emek ve gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, MÜSAİD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi açılışımız hayırlara vesile olsun diyor, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Ahşabın ete kemiğe bürünüp 100’den fazla ihraç edildiği mobilyanın başkenti İnegöl’ümüzde sizleri misafir etmekten onur ve gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Malumunuz olduğu üzere ilimiz İstanbul’dan sonra en büyük 2. ihracatı gerçekleştiren en önemli sanayi kentlerinden biridir. İlimiz ihracattaki büyük payının en büyük destekçisi mobilyadan tekstile, otomotivde gıdaya pek çok sektörde önemli üretimlerin yapıldığı İnegöl ilçemizdir. Gelişen ekonomisine bağlı olarak son 10 yılda nüfusunun yüzde 20 arttırarak 281 bin nüfuslu bir ilçe haline gelen İnegöl, birçok ilin nüfusundan daha fazla bir nüfusa sahiptir. Organize sanayi bölgeleri de faal olan 222 işletmemizde 23 bin 150’den fazla kişiye istihdam sağlayan bir ilçemizdir. İnegöl’de özel sektördeki iş gücünün yaklaşık yüzde 37’sini mobilya sektörü istihdam etmektedir. Gururla ifade etmek isterim ki, mobilya sektörü her yıl artarak ihracat yapmakta. İnegöl’ün ihracatındaki aslan payının da sahibi olmaktadır. Bu bağlamda ilçemiz sadece nicelik bakımından değil, nitelik bakımında da önemli bir ilçe konumundadır. İlçemiz bu topraklardan kazandığı yine bu topraklar için seferber eden gönüllü insanların varlığıyla ayrı bir zenginliğe sahiptir. Bugün İnegöl ilçemizde toplam 2231 dersliğimizde, İnegöl’ün hayırseverlerinin payı oldukça büyüktür. 616 derslik İnegöl’de hayırseverler marifetiyle yapılmıştır. Zatı alinizin tensip ve teşrifleriyle açılışını yaptığımız 144 öğrencimize hizmet veren Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezimizde, MÜSİAD İnegöl Şubesinin marifetiyle tamamlanmıştır. 32 oda, 24 derslikten oluşan bu güzel eseri İnegöl’e kazandıran MÜSİAD İnegöl Şubesine ve Necati beylere çok teşekkür ediyorum. Gerek Bursa’mızın gerekse ilçelerimizdeki hayırseverlerimizin il ve ilçelerimize kazandırdıkları eserler birer eğitim seferberliği anıtıdır. Bursa’nın her yerinde bunları görmeniz ziyadesiyle mümkündür. Bursa eğitim konusundan duyarlı insanların varlığıyla her zaman gurur duymaktadır.

HAYIRSEVERLER İLE REKABET İÇİNDE OLACAĞIZ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hayırseverler ile rekabet içinde olacaklarını ifade ederek, “Saime Sultan annemize Allah’tan rahmet diliyorum. Allah yerinde dinlendirsin, hesap defteri kapanmadan hayırlarla sevaplarla inşallah öbür dünyada cennette yaşayacaktır. Bu hayrın başlangıcında büyük emek veren Necati beye MÜSİAD üyelerimize teşekkür ediyorum. Bursa hayırseverleri ile öne çıkan bir şehir. Biz inanıyoruz ki bakanlık olarak hayırseverlerimizi geçeceğiz. Rekabeti arttıracağız ki Bursa’mızın tüm ihtiyaçları karşılansın. Bir önceki ziyaretimizde Bursa’mızın eğitim yatırımlarına çok ciddi destek verdik.“

EĞİTİM ÜCRETSİZ OLDU

“2000’li yıllarda eğitimde karnemiz çok iyi değildi. Son 20 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimde devrimsel dönüşümle ilk kez bu ülkenin evlatları eğitimin tüm kademelerine ücretsiz olarak erişebilme mutluluğunu tattılar.”

ANTİ DEMOKRATİK UYGULAMALAR KALDIRILDI

“Eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı. Düşünün bu ülkede başörtüsü yasakları uygulandı. Mesleki eğitimin ve imam hatip liselerinin dumura uğramasına sebep olan kat sayı uygulaması uygulandı bu ülkede. İşte bu antidemokratik uygulamaların tamamı bu dönemde kaldırıldı.”

TÜM İLÇELERE BİLSEM SÖZÜ

“70 yıllık gecikme ile ilk kez eğitimdeki tüm erişim problemleri çözülerek Sayın Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği Türkiye yüzyılının ilk adımı atılmış oldu. Öğrencilerimizin eğitimlerine destek vermekte kalmıyoruz özel yetenekli öğrencilerimizin de gelişmesine destek veriyoruz. İşte bilim sanat merkezleri özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmek için her türlü eğitim programları ile desteklendiği bir okul. Göreve geldiğimizde Türkiye’de 179 tane Bilim sanat merkezi vardı. Biz çocuklarımızın eğitimini kolaylaştırmak için bu rakamı 379’a çıkardık. 2023 yılında bir müjde verdik 922 ilçenin tamamına bilim sanat merkezi kuracağız. Çocuklarımızın bilimle sanatla sayın cumhurbaşkanımızın belirtmiş olduğu teknofest gençliği olarak emin adımlarla geleceğe yürüsünler.”

İNEGÖL LİSESİ SÖZÜ VERDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’in İnegöl Lisesi talebine ise “Sayın milletvekilimizin biraz önce bahsettiği İnegöl Lisesi’nin memnuniyetle yapacağımızın sözünü veriyorum” dedi.

ŞAMPİYONLA SATRANÇ OYNADI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, BİLSEM merkezinde eğitim alan Satranç Dünya Şampiyonu 12 yaşındaki Yağız Erdoğmuş ile satranç oynadı. Müsabaka sırasında Bakan Özer, "Bitirelim. Sonra manşet istemiyorum; Bakan 3 hamlede yenildi falan. Sana burs desteği ve bütün masraflarını karşılayalım verelim" dedi.