Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E), bünyesine yeni kahramanlar kazandırmayı sürdürüyor. Muhtemel bir afet durumunda daha çok kişiye ulaşabilmek amacıyla kurulan ikinci SAK-E ekibi, AFAD’ın uygulamalı ve teorik eğitimlerinden geçti.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılarak yüzlerce kişiyi kurtaran Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E), muhtemel acil durumlarda daha çok kişiye yardım eli uzatmak için harekete geçti. 35 kişiden oluşan ikinci SAK-E ekibinin eğitimleri başladı. AFAD tarafından verilen hafif enkaz kaldırma, enkazda arama kurtarma gibi teorik ve uygulamalı derslerden oluşan eğitimlerin tamamlanmasının ardından sınava girecek ekip, sertifikalarını almaya hak kazanacak.

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Kahramanmaraş merkezli depremde SAK-E ekiplerinin anında afet bölgesine intikal ettiğinin altını çizdi. Türkiye’nin daha çok şuurlanmaya ve daha çok arama kurtarma gönüllüsüne ihtiyaç olduğunu söyleyen Başkan Dursun, “Deprem ülkesi olduğumuz şuurundayız. Bu yüzden göreve gelir gelmez Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibimizi oluşturduk. Ekiplerimiz gerekli eğitimlerinin ardından tam teçhizat göreve hazır hale geldi. Yakın zamanda bizleri büyük üzüntüye boğan Kahramanmaraşlı 11 ili etkileyen deprem felaketinde ilk olay yerine intikal edenlerden biri de SAK-E ekibimiz oldu. Onlarca, yüzlerce kişiye umut olan ekiplerimiz, kurtardıkları her canla yüreklere su serpti. Allah bir daha böyle bir üzüntü milletimize yaşatmasın fakat; tedbiri de elden bırakmamak gerekir. Muhtemel bir felaket durumunda daha çok kişiye ulaşmak ve yardım eli uzatmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu yüzden ikinci SAK-E ekibimizi oluşturuyoruz” diye konuştu.