Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever oyunu Serdivan ilçesinde kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ülke genelinde olduğu gibi Sakarya’da da devam ediyor. Bu çerçevede AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever oyunu Serdivan ilçesinde Mehmet Zorlu İlkokulu’ndaki 1188’nolu sandıkta kullandı. Sandık görevlilerine kolaylıklar dileyerek seçimlerin hayırlı olmasını temenni eden Tever, 14 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla tüm annelerin gününü de kutladı.

Tever, şehir genelinde 16 ilçede 2 bin 447 sandıkta 784 bin 270 seçmenin oy kullanacağını aktardı. Tever, “İlk başta bugün Anneler Günü, başta eşim olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum. Bugün Sakarya’da 16 ilçemizde 2 bin 447 sandıkta 784 bin 270 seçmenimiz oy kullanacak inşallah. Sabah saatlerinde teşkilatımızla buluşarak bütün sandıklarımızdaki koordinasyonu sağladık. Her sandıkta şu anda görevlilerimiz mevcuttur. Dolayısıyla sandıkların kurulması aşamasında herhangi bir aksaklık gözükmemektedir. Ben genelde her seçimde aynı saatlerde oy kullanıyorum. Şu anda da baktığımda yoğun bir katılım var. Bu anlamda vatandaşlarımız demokratik haklarını kullanarak inşallah sonunda da Sakarya’mız için, ülkemiz için hayırlara vesile olacak bir sonucun çıkmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.