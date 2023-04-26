Sakarya Büyükşehir Belediyesi, güçlü altyapı ağını SASKİ marifetiyle sürdürdüğü çalışmalar doğrultusunda şehrin dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Akyazı İnönü Mahallesi’nde başlattığı çalışmalar kapsamında bölgenin evsel atık sularını arıtma tesisine güvenle taşıyacak 650 metrelik hat imalatını kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

Her geçen gün gelişen ve nüfus artışı yaşanan ilçenin altyapısı başlatılan çalışmalar ile geleceğe hazırlanıyor.

650 metre uzunluğa sahip yeni hat tamamlandığında ise bölgenin evsel atık suları Akyazı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ne güvenle taşındıktan sonra son teknolojik imkanlar sayesinde doğaya en temiz haliyle deşarj edilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “ İhtiyaç dahilinde sürdürdüğümüz çalışmalar ile ilçelerimizin altyapılarını geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Akyazı’da başlattığımız proje ile çevreci belediyecilik anlayışımıza yakışır şekilde hat imalatı yapıyoruz. Kısa sürede tamamlamayı hedeflediğimiz imalatın ardından 650 metrelik hat, sağlamlığı sayesinde mahallenin sadece bugününe değil geleceğine de hizmet edecek” ifadeleri kullanıldı.