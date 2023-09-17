Sakarya Büyükşehir Belediyesi 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yüzlerce bisikletsever ile Demokrasi Meydanı’ndan Sakarya Park’a pedal çevirdi.

Yaklaşık 5 kilometrelik sürüşün sonunda 20 bisiklet ve 10 adet 250 TL’lik Tripy kullanımı çekilişle sahiplerinin oldu. Bisiklet dostu şehir ünvanlı Sakarya’da, bisiklet kullanımını ve farkındalığı artırmak için çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Yüce, etkinliğe katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Sakarya Park’ta düzenlenen programda konuşan Başkan Ekrem Yüce, Bisiklet Dostu Şehir ve Avrupa Spor Şehri ünvanlarına yakışan yoğunlukta bir tur olduğunu ifade ederek, “Şehrimiz sadece sporda değil, kalkınmanın tüm alanlarında gelişimini, değişimini sürdürmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize en iyi hizmeti sunmaya, vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam edeceğiz. Bugün şu tabloyu görmek, bisiklet alanında ne kadar doğru işler yaptığımızı gösteriyor. Hamdolsun Sakarya artık bir bisiklet şehri olmuştur. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu alana yönelik adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz” dedi.

AVRUPA ŞAMPİYONASI SAKARYA’DA

Ekim ayında Sakarya’da uluslararası bir organizasyona daha ev sahipliği yapacaklarının müjdesini de bisiklet severlerle paylaşan Başkan Ekrem Yüce, “Şehrimizde 27- 29 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Uluslararası Sakarya Bike Fest ile ülkemiz ilk kez bisiklette Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapacaktır. Dünyanın gözünün Sakarya’da olacağı organizasyonlarımıza himayeleriyle güç katan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Şimdiden her birinizi Ekim ayında bisiklet festivaline davet ediyorum” diye konuştu.

Programın sonunda 10 bisiklet ve 10 adet 250 TL’lik Tripy kullanım hakkını içeren hediyeler çekilişle sahiplerinin oldu.

Uluslararası Bisiklet Antrenörü, hocaların hocası Kamil Yaşar Eşer anısına, Milli Hakem olan oğlu Namık Eşer, Başkan Yüce’ye plaket takdim etti.