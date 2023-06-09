Sakarya'da Botanik Park projesiyle vadiyi yaşam merkezi haline taşıyacaklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, lavanta, kekik, adaçayı, biberiye, ıhlamur, akasya, defne, kuşburnu, kedi otu gibi 21 çeşit bitkiyi toprakla buluşturduklarını belirterek, hasat edilen ürünlerin önemli bir kısmı ihraç edildiği, ayrıca Büyükşehir çatısı altında üretim yapıp hemşerilerin istifadesine sunulduğunu söyledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan ile Melen Botanik Vadisi’ni ziyaret etti.

21 çeşit bitkinin yetiştiği alanda incelemelerde bulunan ikili, devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Prof. Dr. Yerebakan, Melen Botanik Vadisi’nin çok ciddi bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade ederek, Başkan Ekrem Yüce ve ekibini tebrik etti.

Proje hakkında bilgi veren Başkan Yüce, “Botanik Vadimizin bulunduğu alanda Melen isale hattının tam üzerinde. Atıl bir vaziyette olan bu alanı ekonomiye kazandırmak, üretim alanı haline getirmek için önemli adımlar attık. Hamdolsun kısa süre içerisinde de hem katma değer ürettik, hem de şehrimizde bu alanda bir farkındalık oluşturduk. Lavanta, kekik, adaçayı, biberiye, ıhlamur, akasya, defne, kuşburnu, kedi otu gibi birbirinden farklı 21 çeşit bitkiyi burada toprakla buluşturduk. 3 milyonu aşkın bitkinin dikimini gerçekleştirdik. Hasat edilen ürünlerin önemli bir kısmı ihraç ediliyor, geriye kalan kısmı ise, Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çay, yağ, hidrosol, krem ve kozmetik alanlarında üretim yapıp hemşerilerimizin istifadesine sunuyoruz” dedi.

Başkan Yüce, proje alanını sosyal yaşam merkezi haline taşıyacak adımları attıklarını da ifade ederek, “Hâlihazırda bisiklet yolumuz vadinin içerisinde yer alıyor. Şimdi de çok özel bir proje hazırladık. Yapım çalışmalarına başladık. Koleksiyon bahçesi, serası, sosyal tesisi, yeşil alanları, dinlenme alanları, yürüyüş yolları, kamelyalarıyla inşallah Botanik Park harika bir alan olacak. Şehrimizin kuzeyi yaz sezonunu açtı. Bu vesileyle hem hemşerilerimiz hem de misafirlerimiz mutlaka Melen Botanik Vadimizi ziyaret ederek, dünyada eşi benzeri olmayan projemizi de yakından inceleme fırsatı bulacaklardır” diye konuştu.