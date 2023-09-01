Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı ilçesinde başlattığı altyapı projeleri ile ihtiyaç duyulan noktalara yeni altyapı ağı kazandırırken aynı zamanda bölgenin eskiyen içme suyu ve kanalizasyon hatlarını da yeniledi. Bu çerçevede Yeni Mahalle ve Şehit Ahmet Tarım Caddesi’nde 800 metrelik içme suyu ve 200 metrelik atık su hattı kısa sürede yenilendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Akyazı ilçesinin muhtelif noktalarında başlattığı projelerle bölgenin güçlü altyapı ağını genişletirken aynı zamanda ihtiyaç duyulan noktalarda da yenileme çalışmalarını tamamladı. Yeni Mahalle ve Şehit Ahmet Tarım Caddesi’nde eskiyen ve bölgeye yetersiz gelen içme suyu ve kanalizasyon hatları yenilendi. Uzun zamandır bölgenin sorunları arasında olan 800 metrelik içme suyu ve 200 metrelik atık su hattı Büyükşehir Belediyesi’nin yenileme çalışmaları ile çözüme kavuştu.

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Akyazı ilçemize kısa sürede çok değerli eserler kazandırdık. Altyapıda hayata geçirdiğimiz çalışmalarla bölgemizin çözülemeyen sorunlarını geleceğe dönük şekilde çözüme kavuşturduk. Akyazı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde gerçekleştirdiğimiz kapasite artırma projesini başarı ile sonuçlandırarak atık suların doğaya en temiz haliyle deşarj olmasını sağladık. Yeni Mahalle ve Şehit Ahmet Tarım Caddesi’nde tamamladığımız proje çerçevesinde yenilenen 200 metrelik kanalizasyon hattı Atık Su Arıtma Tesisimiz ile entegre şekilde çalışacak. Bölgede yenilenen 800 metrelik içme suyu hattı ise kayıp ve kaçağa geçit vermeden bölgeye uzun yıllar boyunca kesintisiz içme suyu sağlayacak” dedi.