Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Cuma günüden beri ilimizde etkisini gösteren yağışların olumsuzluğa sebebiyet vermemesi için 182 personel, 15 kanal aracı, 33 vidanjör ve 22 kazıcı yükleyici ile saha çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 29 Eylül Cuma günü yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından tüm ekip ve ekipmanları ile birlikte saha çalışmalarını başlattı. Metrekareye 21-75 kilogram arası yağış uyarısı öncesinde kanal ve mazgal temizliği yapan ekipler yağışların yoğun olarak hissedildiği bölgelere ise anında müdahale etti. Çok kuvvetli şekilde yağan yağışın can ve mal kaybına sebep olmaması için 182 personel, 15 kanal aracı, 33 vidanjör ve 22 kazıcı yükleyici aralıksız şekilde mesai yapıyor.