Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gönüllü ekipler ve gençlere sunduğu yangın eğitimi programı kapsamında Tekirdağ’dan gelen 40 kişilik genç gruba yangın söndürme, yanıcı maddelere yaklaşım ve ekipman kullanımı konusunda önce sözlü eğitim verdi, sonra arazide ise alevlerin arasında uygulama tekniklerini gösterdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, özellikle sıcaklığın maksimum noktalara ulaştığı yaz mevsiminde büyük bir hassasiyet gösterilmesi gereken yangına müdahale konusuyla ilgili sorumluluk alarak önemli adımlar atıyor.

Öğrencilere, gençlere, fabrika çalışanlarına ve kurum personellerine eğitim veren Büyükşehir İtfaiyesi, Sakarya’da vatandaşların yangın konusunda daha bilinçli davranması için büyük çaba gösteriyor.

Son olarak Tekirdağ’dan gelen 40 kişilik gencin yer aldığı “AnadoluyuzBiz” projesinin gönüllülerine Serdivan Gençlik Merkezi’nde teorik ve uygulamalı bir yangın eğitimi verildi.

18-23 yaş aralığında olan gençler Büyükşehir’in uzman ekiplerinden yangın anında yapılması gerekenler, yanıcı-yakıcı maddelere yaklaşım kuralları, yangının en kısa sürede söndürülmesi tekniği, yangının çeşitleri ve söndürme ekipmanlarının kullanımı konusunda detaylı bir eğitim aldı.

KONTROLLÜ ATEŞ

Önce toplantı salonunda teorik eğitim gören gençler, daha sonra Büyükşehir İtfaiyesi’nin arazideki uygulamalı eğitimine katıldı. Alanda kontrollü bir şekilde ateş yakıldı. Gençler, yetkililerin kontrolünde ateşi söndürmek için hamleler yaptı. Yangına müdahale konusunda doğru bilinen yanlışlar uygulama esnasında anlatıldı.

Gençler anlatımlar ve uygulamalı eğitimler sonunda yakılan kontrollü ateşi, öğrendikleri tekniklerle başarılı bir şekilde söndürdü. Daha sonra ise yangın tüpü ve yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı konusunda arazide çalışma yapan 40 kişilik genç grubu, doğru bir yangın bilinci kazanma fırsatı buldu ve Büyükşehir’e teşekkür etti.

İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İl dışından gelen genç kardeşlerimizle yapılan bu eğitimde eksik ya da hatalı bilinen tüm bilgileri doğrularıyla anlattık. Sakarya’da yaşayan her bir vatandaşımızın doğru bir yangın bilincine sahip olması, 7 gün 24 saat ateşle mücadele eden savaşçılarımız için de önem arz etmektedir. Bu düşünceyle memleketimizden veya Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlarımıza yangın söndürme, yangına yaklaşım kuralları ve yangın çeşitleriyle ilgili eğitimler vermeye devam ediyoruz. Yangın bilinci insana ve doğaya hayat demektir”