Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcuları, Bulgaristan’da düzenlenen 9. Koca Yusuf Uluslararası Yağlı Güreş Turnuvası’nda birincilik ve üçüncülük elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcuları, bu yıl 9’uncusu düzenlenen Koca Yusuf Uluslararası Yağlı Güreş Turnuvası’na katıldı. Bulgaristan’ın Hitrino şehrinde gerçekleşen turnuvaya 7 ülkeden sporcu katıldı. Kıran kırana mücadelelere sahne olan müsabakalarda, pehlivanlardan Enes Kesler turnuvayı şampiyon tamamlarken Alparslan Tekmen ise turnuvada üçüncülük elde etti.