Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet sporcuları başarılarına bir yenisini daha ekledi. Toplam 4 ilde düzenlenen Uluslararası Anatolia MTB Stage Race UCI müsabakalarında Milli Takım bünyesinde yarışan sporcular, çeşitli kategorilerde şampiyonluk ve dereceler elde etti.

4 yılda Başiskele’ye kalıcı eserler bırakıldı 4 yılda Başiskele’ye kalıcı eserler bırakıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bisiklet sporcuları, Uluslararası Anatolia MTB Stage Race UCI müsabakalarına damga vurdu. Milli Takım bünyesinde yarışlara katılan temsilcilerimiz, Kırıkkale-Kırşehir-Nevşehir-Kayseri illerinde toplamda dört zorlu etap ve 130 kilometreden oluşan yarışlarda mücadele verdi. 24-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen yarışlarda temsilcilerimiz Furkan Akçam, Azize Bekar ve Emre Yuca pedal çevirdi. Birbirinden zorlu anlara sahne oluşan yarışlarda, sporcular 3 altın madalya, 3 gümüş madalya ve 3 bronz madalya ile Elite erkekler genel klasman şampiyonluğu ve Elite kadınlar genel klasman ikinciliği kazanarak büyük bir başarıya imza attı.