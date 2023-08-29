Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet sporcusu Burak Başer, 26-27 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Kırşehir Neşet Ertaş Ulusal Dağ Bisikleti Kupası’nda üçüncülük elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet sporcularından Burak Başer, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 26-27 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Kırşehir Neşet Ertaş Ulusal Dağ Bisikleti Kupası’na katılan Başer, yaşadığı teknik arızaya rağmen ön sıralardaki yerini koruyarak üçüncü olmayı başardı. Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan yarışlara, genç ve yıldız kategorilerinde 45 sporcu katılım sağladı.