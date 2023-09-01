Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Roman Çalıştayı çerçevesinde çeşitli illerden şehrimize gelen Roman Dernek ve Federasyon Başkanlarına tanıtım gezisi düzenledi. Sakarya’yı daha yakından tanıma fırsatı elde eden katılımcılar, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen dev projelere de yoğun ilgi gösterdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Roman Çalıştayı çerçevesinde şehrimize gelen Roman Dernek ve Federasyon Başkanlarına kapsamlı bir gezi programı düzenledi. Sakarya’yı daha yakından tanıma fırsatı elde eden katılımcılar, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen dev projeleri de yakından inceleme fırsatı buldu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Müdürlüğü tarafından düzenlenen tanıtım gezisinde, katılımcılara gezi süresince detaylı olarak bilgilendirme yapıldı.

Turizmden tarımsal faaliyetlere kadar birçok merkezin tanıtıldığı gezide ilk durak Akyazı Seracılık Mükemmeliyet Merkezi oldu. Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip merkezde, katılımcılara detaylı olarak bilgilendirme yapıldı. Akabinde sırasıyla Damızlık Manda Yetiştiriciliği ve Acarlar Longozu’nun ziyaret edildiği gezi de son durak ise Melen Botanik Vadisi oldu. Lavantadan kuşburnuna kadar 21 çeşit bitkinin yetiştirildiği merkez, misafirler tarafından oldukça yoğun ilgi gördü. Gezi süresince sık sık hatıra fotoğrafı çektiren katılımcılar, gerçekleştirilen tanıtım gezisinden oldukça memnun kaldı.