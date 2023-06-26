Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ ekipleri geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun yağışlardan dolayı hasar gören Hendek Uludere mevkiindeki yolun alt ve üst yapısını onarmak için adeta seferber oldu. Yoğun bir mesaiyle çalışan ekipler yolu en kısa sürede sorunsuz bir şekilde ulaşıma açmayı hedefliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), geçtiğimiz hafta mevsim normallerinin çok üzerinde yaşanan yağışlardan dolayı oluşan sel ve baskınların yaralarını sarmaya devam ediyor. Hendek Uludere mevkiinin ulaşım güzergahı olan ve yağışlar sonrası hasar gören yolun zarar gören altyapısını onarmak için gece gündüz çalışmalar devam ediyor. Bir yandan ilçe belediyesi ile iş birliği halinde çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise üstyapının en kısa sürede onarılarak yolun sorunsuz ve güvenli bir şekilde yeniden ulaşıma açılması için mücadele ediyor.

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Mevsim normallerinin üzerinde gelen yağışlara rağmen güçlü altyapı ağımız sayesinde şehrimizde can kaybına neden olabilecek çok büyük olumsuzluklar yaşanmadı. Yaşanan olumsuzluklara ise anında müdahale edilerek vatandaşlarımızın mağduriyeti kısa sürede giderildi. Hendek Uludere mevkiinde ise sel ile beraber kopan yol, altyapı hatlarını da beraberinde kopartmış. Ekiplerimiz gece dahi bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Altyapısını kısa sürede yenileyeceğimiz bölgemizin üstyapısı da Büyükşehir ekipleri çalışmaları sonrasında ulaşıma açacak” ifadeleri kullanıldı.