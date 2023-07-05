Sakarya Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte yaya geçitleri ve bordürleri yeniliyor. Kocaali, Ferizli ve Serdivan’da farklı noktalarda çalışmalar sürdürülüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Koordinasyon Dairesi Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan yaya geçitleri ve bordür boyama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şehir merkezi ve 16 ilçede planlanan program dahilinde işlemler gerçekleştiriliyor. Ekipler, yayaların güvenliğini sağlamak ve trafiği daha düzenli hale getirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Ferizli ve Kocaali ilçe merkezlerinde yaya geçitlerini yeniliyor, Serdivan Bağlar Caddesi’nde ise bordürler boyanıyor. Yapılan işlemlerin şehir estetiğine katkı sunmasının yanı sıra araç sürücüleri için kolaylık sağlanıyor, yaya geçitleri güvenli hale getiriliyor. Yol Bakım ve Altyapı Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ferizli ve Kocaali ilçe merkezlerinde yaya geçitleri yenileniyor. Serdivan ilçesi Bağlar Caddesinde ise bordür boyama ekipleri çalışmalarını süratle sürdürüyor. Havaların ısınmasıyla Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ilçelere çıkartma yaptı. Yol çizgileri yenileniyor, yaya geçitleri boyanıyor ve bordürler canlı renklerine kavuşuyor. Gidilmedik ilçe bırakmayacağız ve düşey işaretleme çalışmaları tam hızıyla sürecek" denildi.