Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Büyükşehir, Beşiktaş’tan tecrübeli orta oyun kurucu Emre Keskin’i transfer etti. Keskin, Büyükşehir Hentbolun yeni sezon öncesi ikinci transferi oldu.SAKARYA (İGFA) - Bu yıl hem Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde, hem de Avrupa’da yarışacak.

Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Daha önce ligin gol kralı Samet Kanberoğlu’nu transfer eden Büyükşehir, Beşiktaş’tan tecrübeli orta oyun kurucu Emre Keskin ile anlaştı.

35 yaşındaki tecrübeli oyuncu Keskin, ligde daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi,Ankara İl Özel İdaresi, Maliye Milli Piyango, Merzifon Belediyesi, Erzurum Aziziye Belediyesi, Beykoz Belediye, Spor Toto kulüplerinin formalarını giymiş ve son olarak Beşiktaş’ta Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Keskin, Büyükşehir Hentbolun yeni sezon öncesi ikinci transferi oldu.