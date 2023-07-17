Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Erenler ilçesinde hayata geçireceği dev altyapı projesi çerçevesinde bölgeyi 5 bin 300 metre içme suyu, 2 bin 300 metre yağmursuyu hattı ile buluşturacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), ihale sürecini tamamladığı ve yakın zamanda yer tesliminin ardından saha çalışmalarına başlayacağı Erenler Dilmen Mahallesi’nin dev altyapı projesi çerçevesinde bölgeye 5 bin 300 metre içme suyu ile 2 bin 300 metre yeni yağmursuyu hattı kazandıracak.