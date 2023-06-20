Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarında yoğun şekilde etkisini gösteren yağışlara karşı dün sabah erken saatlerden beri sahada çalışmalarını sürdürüyor. Sapanca’da dere yatakları ve taşkınları temizleyen SASKİ ekipleri, gece boyunca şehrin farklı noktalarında ‘sel mesaisi’ yaptı. Dere yataklarının taştığı bölgelere iş makinalarıyla müdahale edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), gece saatlerinde şehrin kuzey bölgesinde etkisini artıran yağışlara karşı Karasu ve Kocaali bölgelerinde sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü. Sel ve taşkınların yaşandığı bölgede teyakkuz halinde olan ekipler sayesinde can kaybı yaşanmazken, bölgede oluşan hasarın minimum seviyeye indirilmesi için tüm ekipler ve iş makinaları sabaha kadar aralıksız çalıştı. Sel ve baskınların olduğu tüm ilçelerde hala çalışmalarına devam eden ekipler, su baskınlarını temizlerken aynı zamanda yeniden olumsuzlukların yaşanmaması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarla birlikte ekiplerimiz günlerdir teyakkuz halinde tedbir çalışmalarını yürütüyor. Beklenenin dahi üzerinde oluşan yağışlarda en büyük temennimiz kimsenin canına zarar gelmemiş olması. Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ ekipleri 19 Haziran Pazartesi gece saatlerinden bu yana aralıksız bir şekilde sahada. Dere yataklarında biriken atıkların taşkınlara neden olmaması için anında müdahale çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve şehrin farklı noktalarında oluşan olumsuzlukları bir an önce gidermek için ekiplerimiz durmadan çalışmalarını sürdürecek” ifadeleri kullanıldı.