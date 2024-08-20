Sakarya Büyükşehir Belediyesi, otobüs terminalinde esnafın kepenk kapatmasıyla ilgili yeni bir açıklama yayınlayarak, "Terminalin kapısı tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar açıktır. Büyükşehir ilk andan itibaren vatandaşların mağduriyetine sebebiyet verecek bir inisiyatif kesinlikle almamıştır" vurgusu yaptı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

"İşletmesi belediyemize ait olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nde belediye meclisimizin 2022 yılında aldığı karara karşı duruş sergileyen bazı işletmeciler, kepenklerini kapatmış, vatandaşların seyahat özgürlüğünü kısıtlayarak mağdur olmalarına sebebiyet vermiştir.

19 Ağustos 2024 tarihi saat 23.00'dan itibaren terminal içerisinde yaşanan sorunlar, işletmecilerin aldığı kapatma kararından kaynaklanmaktadır. Vatandaşların mağduriyetleriyle ilgili süreci bilet aldıkları acente ve firmalarla görüşmeleri gerekmektedir.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yıllardır en ufak bir aksamaya fırsat vermeyerek vatandaşlarımıza 24 saat boyunca kesintisiz hizmet sunduğu terminal tesisinde faaliyetlerine ilk andan itibaren devam etmektedir.

Otobüs terminalinin kapıları tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar açıktır ve kapatılması kesinlikle söz konusu olmamıştır.

Buradan belirtmek isteriz ki, transit otobüslerin terminale giriş çıkışları, yolcu iniş ve binişleri aralıksız olarak devam etmekte ve yolcuların mağduriyeti Büyükşehir Belediyesi’nden değil, keyfi sebeplerden dolayı kapatma kararı alan firmalardan kaynaklanmaktadır.

Şehirler arası ulaşım için bilet alan ancak mağdur olan tüm vatandaşlarımız, hizmet aldığı ilgili acentelere ulaşarak yasal haklarını sonuna kadar kullanabilirler.

Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde şehrimize ve yolculara en iyi hizmeti sunmak için gayretle çalışmaya devam edecektir" denildi.