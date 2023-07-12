Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ali Beyaztaş, Yıldızlar Türkiye Boks Şampiyonası’nda sergilediği performansla Milli takıma katılım hakkı elde etti. Temsilcimiz ay yıldızlı forma altında ilk sınavını ise Romanya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda verecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü boks sporcusu Ali Beyaztaş, Sakarya’da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Boks Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı. +80 kilogramda ringe çıkan Beyaztaş, sergilediği performansla Milli takıma katılım hakkı elde etti. Başarılı sporcu bu sonuçlarla birlikte, Romanya’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’na Milli forma ile mücadele verecek.