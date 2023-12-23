Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştirakçilerinden Sera AŞ. ile bir sağlıklı yaşam ve güzellik merkezi arasında sürdürülebilir ortak iş gücü hedef ve esaslarına dayalı olarak kozmetik ürün iş birliği sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme ile pazarın ihtiyaç duyduğu ürünler üretilip kozmetik sektörüne sunulacak.

Sakarya’da tarımsal kalkınmayı sağlamak, geleneksel üretim anlayışını modern teknoloji ve imkanlarla buluşturarak çiftçilere örnek olması amacıyla kurulan SERA AŞ’de ticaret hız kazandı. Bu çerçevede Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Sera A.Ş. ile Sakarya’da güzellik sektöründe faaliyet gösteren bir sağlıklı yaşam ve güzellik merkezi arasında ticari sözleşme imzalandı. Bu sözleşmeyle birlikte Sera A.Ş. marifetiyle üretilen ürünler sağlıklı yaşam ve güzellik merkezi ile ulusal ve uluslararası kozmetik pazarlarında yer alacak. SERA AŞ marifetiyle üretilen esansiyal yağlar ve kozmetik ürünler sektörün en önemli pazarlarında tüketiciye sunulacak.