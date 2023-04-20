Sakarya Büyükşehir Belediyesi bayrama hazırlık için başlattığı çalışmada 127 kapalı otobüs durağını montajladı, şehrin dört bir yanındaki durakları onardı, temizledi ve bayrama hazırladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin muhtelif yerlerindeki yolcu duraklarında yapılan bakım, onarım ve temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Ekipler, şehrin dört bir yanında durakların onarımını, yenilemesini ve temizliğini yaparak Sakarya’yı büyük bir hassasiyetle bayram tatiline hazırladı.

Konu ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlara daha iyi ve daha temiz ortamda hizmet vermek için çalışan Ulaşım Amirliği ekipleri bakımı gelen, onarıma ihtiyaç duyulan ve kirli yolcu duraklarında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Bu kapsamda şu ana kadar toplam 127 kapalı durak montajını şehrimizin muhtelif yerlerinde gerçekleştirdik ve bayrama hassasiyetle hazırlandık” denildi.

Açıklamanın detayında, “Bunun yanı sıra 24 tabela durak montajı da yapıldı. Onarım ve bakım çalışmalarımız kapsamında 710 kapalı durakta cam değişimi, 146 çatı polikarbon değişimi ve 112 adet kapalı durakta oturak ile profil onarımı gerçekleştirdik. Ayrıca kapalı duraklarda yıkama ve temizlik işlemlerini 6 bin 286 kez gerçekleştirdik. Bakım ve onarıma ihtiyaç duyan kapalı duraklar için vatandaşlarımız Ulaşım Yönetim Merkezi Alo 153-1’i arayarak talep oluşturabilirler” ifadelerine yer verildi.