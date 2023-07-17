Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin tarımın merkezi haline getirdiği Cennet Vadisi’nde hasadına başlanan lavantalar adeta görsel bir şölen oluşturdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınma hamlesiyle üretim üssü ve tarımın merkezi haline getirdiği Cennet Vadisi’nde en renkli hasadına başladı.

Olgunlaşma sürelerini tamamlayan lavantalar, hasat edilmeye başlandı. Mor rengiyle vadide adeta görsel bir şölen oluşturan lavantalar uzman ellerde işlenerek şifalı ürünlere dönüştürülmek üzere toplanıyor.

Mor rengiyle vadinin en renkli bölümü olan lavanta dikim alanları, vatandaşların da ilgi odağı oldu. Türkiye’nin dört bir yanından ve Sakarya’nın çeşitli bölgelerinden bölgeye giden vatandaşlar rengarenk lavanta bahçelerinde fotoğraf çekiliyor. Ayrıca vadinin belirli bölgelerinde yetiştirilen arılar, vadi içinde zengin bir görüntü oluşturuyor. Lavantaların arasında uçuşan kelebekler de fotoğraf almak için vadiye gelen fotoğrafçıların karelerini süslüyor.

ÜRÜNLER ŞİFAYA DÖNÜŞÜYOR

Yılın belirli döneminde görsel olarak rengarenk bir ortamın oluştuğu lavanta bahçesi her yıl yüzlerce ziyaretçi ağırlıyor. Büyükşehir’in iştiraki olan FİDAN A.Ş ve SERA A.Ş’de görevli uzman ekiplerce toplanan lavantalar daha sonra sabun, soğuk sıkım yağlar, esanslar ve birbirinden şifalı ürünlerin üretiminde kullanılıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin özel laboratuvarlarında, üretim tesislerinde işlenen bu ürünler daha sonra Sakarya’nın birçok noktasında hizmet veren Şifaevi noktalarında vatandaşlara sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bir tohumun yeşermesi, tarlada ürüne dönüşmesi ve vatandaşlara ürün olarak sunulması için yoğun bir mesai harcıyoruz. Cennet Vadisi’nde ürettiğimiz adaçayı, kuşburnu, defne, biberiye, kekik, ıhlamur ve lavanta gibi doğanın mucizeleri ekiplerimizce işlenerek şifalı ürünlere dönüşüyor. Tıbbi ve aromatik bitki konusunda dünyanın en geniş ürün yelpazesine sahip olan Cennet Vadisi Sakarya için üretmeye, şehrimize değer katmaya devam ediyor. Bugünlerde ise lavanta hasadıyla en renkli görüntülere ev sahipliği yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımız vadide ‘mor’ hasadı ziyaret edebilir” denildi.