Ferizli’de TBMM’nin Açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 103. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde TBMM’nin Açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 103. Yılı dolayısıyla sabah saat 10.00’da çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende Ferizli Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz, Ferizli Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Büstüne çelenk bıraktı. Akabinde İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından buradaki tören sona erdi.

Ferizli’de 23 Nisan Kutlamaları, saat 10.30’da Ferizli Fikret İsmet Aktekin Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikle devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan 23 Nisan kutlamalarında, Ferizli Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz, günün anlam ve önemini belirten güzel bir konuşma yaptı. Yılmaz konuşmasında, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere TBMM’yi kuran kahramanları rahmet ve şükranla yâd ederek, tüm ulusumuzun 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk bayramını tebrik etti.

Kutlamalar öğrencilerin 23 Nisan temalı okuduğu şiirler ve hazırladıkları birbirinden güzel oratoryo ve gösterilerle devam etti. Minik öğrenciler sergiledikleri performansla büyük ilgi topladı ve gösterdikleri performans sık sık alkış aldı.

Programın son kısmında ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Derece giren öğrenciler ödüllerini, Kaymakam Hasan Balcı, Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ve İlçe Jandarma Komutanı Serdar Koç’un elinden aldı. Öğrencilerin yüzlerindeki tebessüm ve neşe gözlerden kaçmadı.

Ferizli’de 23 Nisan kutlamaları çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.