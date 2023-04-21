Sakarya'nın Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, belediye çalışanlarıyla bir araya geldiği bayramlaşma programında birlik ve beraberlik mesajı verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'nın Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, “sizlerle bir aile olduk ve hep beraber Ferizli için heyecanla çalışıyoruz” dedi. Bayramlaşma programında emekliliğe ayrılan 8 personele, emeklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.

Başkan Gündoğdu, Ramazan Bayramı Arefesinde düzenlediği personele iftar programında personeliyle bayramlaştı. Ferizli Belediyesi sosyal tesislerinde düzenlenen bayramlaşma programında, emekliliğe ayrılan 8 personele, Ferizli’ye yapmış oldukları özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.

Tek tek personeli ile bayramlaşan ve gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Gündoğdu, Ferizli Belediyesi bünyesinde görev yapan herkesin Ferizli’ye katkı sağladığını vurguladı. Başkan Gündoğdu, “Hepimiz aynı sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz. Bugün 8 personelimiz ise emekliliğe ayrılıyor. Bizler için duygusal bir veda oluyor. Ferizli’ye verdikleri emekleri için her birbirinize teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatınızda başarı diliyorum. Hizmetin emekçileri olarak üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. Hep birlikte Ferizli için hızla ve heyecanla çalışacağız. Rabbim, düzenimizi, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma programına Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ile personelle birlikte aileleri katıldı.