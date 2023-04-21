Sakarya'nın Ferizli ilçesinde protokol ve halk bayramlaşması Koca Çeşme Parkı’nda geniş katılımla gerçekleştirildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'nın Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ve protokol üyeleri, vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.

Bayramın birinci günü saat 10.00’da düzenlenen bayramlaşma programı yaklaşık bir saat sürdü. Buradaki bayramlaşmanın ardından protokol üyeleri sırasıyla ilçe emniyet amirliği, ilçe jandarma komutanlığı ve Ferizli Cezaevi ziyaretleri yaparak bayramlaştı. Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ve Kaymakam Hasan Balcı ilçe genelinde gün boyu gerçekleştirdikleri çeşitli ziyaretlerle bayramlaşma programını sürdürdü.

Ramazan Bayramının huzur ve barışa vesile olmasını niyaz eden Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, programa katılan vatandaşlara teşekkür ederek bayramlarını kutladı. Başkan Gündoğdu “Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip olan, milletimizin manevi değerlerinin ve tarihin engin derinliklerinden gelen sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günler bayram günleridir. Dolayısıyla bayramlarda, dargınlıkları ve kırgınlıkları unutmalı, birlik ve dayanışmamızı artırmalı, her koşulda korumalıyız. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Hepinize, ailenize tüm Ferizlili hemşehrilerimize hayırlı ve huzurlu bayramlar diliyorum” dedi.

Programda konuşan İlçe Kaymakamı Hasan Balcı, tüm halkımızın kazasız belasız, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. Vatandaşların ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Kaymakam Balcı, “Ramazan Bayramı vesilesiyle öncelikle sizlerin, ailelerinizin, çocuklarınızın bayramını kutluyorum. Katılan veya katılamayan Ferizlili hemşerilerimizin de bayramını kutluyorum. Hepinize nice güzel bayramlar diliyorum. İnşallah sağlıkla, sıhhatle nice bayramlarda buluşmak niyazıyla. Hepinize, ailelerinize saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.