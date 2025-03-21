Sakarya Gazeteciler Birliği’nin, ‘2025 yılı Geleneksel İftar Buluşması’ Sakarya Büyükşehir Belediyesi BELPAŞ’a ait bir restoranda geniş katılımla gerçekleşti. Çok sayıda ulusal ve yerel medya çalışanlarının buluşmasında mesleğin önemi ön plana çıktı. SGB Başkanı N. Müjdat Çetin, yaptığı konuşmada Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaparak, gazetecilerin de bu dayanışma içinde olması gerektiğini belirtti. Çetin, son dönemlerde artışa geçen ve mesleğin itibarını zedeleyen konuya dikkat çekerek, "Ne yazık ki, önüne gelen cep telefonuyla ’gazeteciyim’ diyerek, gerek toplantılarda, gerekse protokollerde saygısızca hareket edebiliyor. Eğer gazeteci iseniz, bu gibi rahatsızlık veren durumlarda mesleğinize sahip çıkın. Biz mesleğimize sahip çıkarsak herkes bize saygıda duyar, sevgide duyar, bizi el üstünde de tutar" diye konuştu.

Başkan Çetin, bu tür durumların önüne geçilebilme için gazetecileri davet eden kurum, kuruluş ve firmalarında daha duyarlı olmaları gerektiğinin altını çizerek, "Gazetecilik saygın bir meslektir. Herkesin eline bir telefon alıp ’gazeteciyim’ demesi, bu onurlu mesleğe yapılan büyük bir saygısızlıktır. Bizler mesleğimize sahip çıkıp birlik içinde olursak bu tür olaylara da geçit vermemiş oluruz. Biz mesleğimize sahip çıkalım ki kimse bizim işimizi kendine göre sahiplenmesin" şeklinde konuştu.

İftar programına katılan tüm konuklarla, meslektaşlarına ve kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Başkan Çetin, "Sadece böyle iftarlarda değil, mesleki gelişim sağlayacak eğitim programlarında da bir araya gelelim. Sakarya Gazeteciler Birliği olarak biz her zaman mesleki birlik içinde bu tür programları yaptığımız gibi, kim yaparsa yapsın destekçisi olduğumuzun da bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.