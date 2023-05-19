Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü basketbol seçmeleri başlıyor. Genç yeteneklere alt yapı bünyesinde kapılarını açan Büyükşehir Belediyesi, 20 Mayıs Cumartesi günü erkek basketbol oyuncuları için seçmelere başlayacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, geleceğin yıldız basketbol oyuncularını yetiştirmek amacıyla genç oyunculara kapılarını açıyor. 20 Mayıs Cumartesi günü ücretsiz olarak gerçekleştirilecek ve erkek oyuncuların başvuru yapabileceği seçmeler gün boyu devam edecek.

Lütfü Yaman Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek seçmelere, adayların vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdan fotokopilerini yanlarında getirmeleri gerekiyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, adayların katılım saatinden 15 dakika önce salonda olmaları gerektiği ifade edilerek, “Büyükşehir Belediyesi olarak, 20 Mayıs Cumartesi günü geleceğin yıldız basketbol oyuncuları için ilk adımı atıyoruz. Erkek sporcularımıza yönelik gerçekleştireceğimiz basketbol seçmelerinde, saat 13.00’da 2012 doğumlular, 14.00’da 2013 doğumlular, 15.00’da 2014 doğumlular ve saat 16.00’da ise 2015 doğumlu adaylarımız için seçmeler gerçekleştirilecektir. Seçmelere katılacak adaylarımızın, vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdan fotokopileri ile birlikte 15 dakika önce salonda bulunmaları gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.