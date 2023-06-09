Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin hentbol takımı, Hentbol Süper Ligi Play-Off final serisinin üçüncü maçında Beykoz Belediyesi’ne deplasmanda28-26’lık skorla mağlup olarak Play-Off’ları ikinci olarak tamamladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi hentbol takımı, Erkekler Hentbol Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu Play-Off final serisinin üçüncü karşılaşmasında Beykoz Belediyesi’ne konuk oldu.

TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanan ve Rüştü Şahin Köktürk Salonu’nda oynanan final mücadelesinde Büyükşehir, sahadan 28-26’lık skorla mağlup ayrılarak, ligi 2’nci tamamladı.

Maçın ardından Büyükşehir hentbol, ligi şampiyon olarak tamamlayan Beykoz Belediyespor oyuncularını ve teknik ekibi tebrik etti.

Karşılaşmaya Taner Günay, Çetin Çelik, Ramazan Döne, Mohammed Miri, Mehmet Demirezen, Sedat Yıldırım ve Oğulcan Güney 7’lisi ile başlayan Büyükşehir Hentbol, soyunma odasına 15-13geride gitti. İkinci yarıda da istediği oyunu yansıtamayan, skor avantajını ele geçiremeyen Büyükşehir, sahadan 28-26 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte ligin şampiyonu Beykoz Belediyespor oldu.