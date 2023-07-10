Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımı 25 yaşındaki Hırvat sağ oyun kurucu Dragan Pavlovic’i kadrosuna kattı.SAKARYA (İGFA) - Bu yıl Sakarya'yı hem Avrupa’da, hem de Süper Lig’de temsil edecek olan Büyükşehir Hentbol takımı yeni sezon öncesi son transferini gerçekleştirdi.

Büyükşehir son olarak Avusturya takımı HSG XeNTiSBärnbach/Köflach forması giyen 25 yaşındaki Hırvat sağ oyun kurucu DraganPavlovic’i kadrosuna kattı. Savunmadaki mücadelesi, yüksek yüzdeli uzaktan atışları ve asistleri ile yeni sezonda Büyükşehir forması giyecek Pavlovic, takımın bu sezon ikinci yabancı transferi oldu.

9 YENİ TRANSFER

Kadrosunda geçen yıl yer alan Faslı Pivot MohamedMiri’den sonra Alman Huesmann ve son olarak Hırvat Pavlovic’i transfer eden Büyükşehir yeni sezonda kadrosunda 3 yabancı oyuncu ile mücadele edecek.

Yeni sezona şampiyonluk planlamalarıyla başlayan Büyükşehir Hentbol takımı ilk olarak takımın başına şampiyon hoca Mehmet Korer Koral’ı getirmiş ve kadrosuna son olarak Pavlovic ile beraber 9 yeni oyuncu kattı.

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig gol kralı Kanberoğlu ile 1.Lig’in gol kralı Yontar’ı transfer eden Büyükşehir hentbol yeni sezona şampiyonluk iddiası ile başlayacak.