Sakarya, mübarek Ramazan Bayramı’nda asrın felaketini yaşayan 11 kardeş şehri unutmadı ve Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanındaki bilboardlara şehirlerin isimleriyle “Hayırlı Ramazanlar” görselleri yerleştirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta asrın felaketini yaşayan 11 şehrin yanından, o tarihten itibaren bir an olsun ayrılmadı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adıyaman ve tüm şehirlerde 500’e yakın personeli, iş makinaları, sosyal destek personelleriyle sahada 2 aydan fazla süredir çalışan Büyükşehir, yaraların sarılması için var gücüyle mücadele veriyor.

Başkan Ekrem Yüce’nin talimatlarıyla başlayan 2 ayrı konteyner kent, depremzedelere teslim için gün sayıyor. Büyükşehir, özellikle kardeşlik ayı Ramazan’da iftarını onlarla yapıyor, sahurda çayların onlarla yudumluyor. Depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmayan Sakarya, “Sizi en iyi biz anlarız” cümlesiyle başlayan seferberlik yolculuğunda milyonların gönlünü kazandı.

Büyükşehir, Ramazan Bayramı öncesi yaptığı bir uygulamayla da takdir kazandı. Sayılı günler kala Adapazarı, Serdivan, Erenler ve şehrin dört bir yanındaki billboardlara bayram görselleri yerleştirildi. Bu görsellerde depremi yaşayan şehirlerin isimleri tek tek yazılarak üzerine, “Hayırlı bayramlar. Daha güzel ve umut dolu yarınlarda yine hep birlikte olacağız. Sakarya’dan kucak dolusu sevgiler. Her zaman yanınızdayız” notu düşüldü.