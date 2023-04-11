Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 20. hafta karşılaşmasında Köyceğiz Belediye’ye konuk olacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonunun 20. haftasında Köyceğiz Belediyesi’ne konuk olacak.

12 Nisan Çarşamba günü Köyceğiz Spor Salonu’nda oynanacak zorlu karşılaşma saat 14.00’da başlayacak.

Ligde 15 galibiyet ile 31 puana sahip olan Büyükşehir hentbol takımı,Beykoz Belediyesi’nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Büyükşehir, Köyceğiz karşılaşmasından da galip ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor.