Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin tek oda bazında 3-4 kez üretim yapılabilen tam kapasiteli yeni mantar tesisini inceleyen Başkan Ekrem Yüce, “Şehrimiz tarımında öncü olacak ve mantar üretimine hız vereceğimiz tesisimizde yakında üretime başlıyoruz” mesajını paylaşırken yeni tesis için hedefin yıllık 50 ton olduğunu söyledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler’deinşa edilen yeni mantar üretim tesisinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Üretim aşamalarını tek tek kontrol eden Başkan Yüce, Büyükşehir’in diğer mantar üretim seralarının yanında bu tesisin üretimde bölgede ve Türkiye’de örnek sisteme sahip olduğunu ifade etti. Sakarya Park’ın hemen karşısında nehir kenarında hayata geçirilen tesiste 5 adet tam otomasyonlu üretim odası bulunuyor.

TEKNOLOJİDE ÖNCÜ SERA

İstiridye ve kültür mantarının yetiştirileceği tesisin yakında faaliyete gireceğini belirten Yüce, “Şehrimizde tarımsal üretime yoğun bir şekilde devam ediyoruz. İstiridye ve kültür mantarı ürettiğimiz tesislerimiz mevcuttu, şimdi vites artırıyoruz.Yakın zamanda üretim faaliyetlerine başlayacak olan yeni tesisimizde üretiminin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. İlk yıl hedefimiz yalnızca bu tesis özelinde 50 tondur. İnanıyoruz ki teknolojisiyle, otomasyon sistemleriyle, topraksız tarımda bölgenin ve dünyanın örneği olacak bir tesisi hazır hale getirdik” dedi.

Başkan Ekrem Yüce’nin üzerinde hassasiyetle çalıştığı ‘tarımsal kalkınma hamlesi’ hedefli projeler arasında yer alan Erenler ilçesi Küçükesence Mahallesi sınırlarında göl kenarındaki mantar üretim tesisinde 2023 yılında 50 ton mantar üretilmesi hedefleniyor. İhalesi tamamlanan ve inşaat aşamasında sona gelinen tesiste 112 metrekarelik 5 adet tam otomasyonlu üretim odası, soğuk hava deposu, paketleme ve personel odaları bulunuyor. Büyükşehir, mantar üretim hacmini diğer seralar da dâhil edildiğinde ciddi oranda artırmış olacak.

BÜYÜKŞEHİR’İN VİTRİNİNDE OLACAK

Üretilen mantarlar toptan satışlar, esnaf ve BELPAŞ mağazaları vasıtasıyla tüketiciyle buluşturulacak. Sakarya’yı ülkenin en önemli istiridye mantarı üretim üssü yapma hedefiyle hayata geçirilen tesiste sonraki aşamalarda sözleşmeli üretim modeli de uygulanacak. Bu sistemle çiftçiye ve girişimcilere farklı teşvik ve destekler sağlanacak.