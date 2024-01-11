SUBÜ Sakarya MYO öğrencileri bazı derslerdeki finallerini hazırladıkları maketler ve çektikleri fotoğraflardan oluşturdukları sergilerle uygulamalı olarak verdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu öğrencileri, bazı derslerindeki finallerini uygulamalı olarak sunma heyecanını yaşadı. Bu çerçevede öğrenciler İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Cemil Güvendi’nin verdiği ‘Yapı Teknolojisi’ dersi için hazırladıkları çatı, merdiven ve kolon kiriş kalıp uygulamaları ve atık su arıtma, tünel ve asma köprü projelerinin maketlerini sergiledi. Öğretim Görevlisi Ersin Berk’in Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı’nda verdiği ‘Fotoğraf Teknikleri’ dersinin finali ise ‘vintage’ konsepti ile gerçekleştirildi. Öğrenciler Sakarya MYO’nun çeşitli kısımlarına asarak sergiledikleri fotoğraflarında nostaljik nesneleri retro filtreler aracılığıyla fotoğraflayarak izleyicilerin beğenilerine sundular. Sergilerin açılışını yapan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, öğrencilerin final çalışmalarını tek tek incelerken üretim aşamalarıyla da ilgili bilgi alarak öğrencileri uygulamaya yönelik gayretleri için tebrik etti.