Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Sakarya Nehri kenarında temizlik yapıldı.

Osmaneli Kaymakamlığı, Osmaneli Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, 1308 sporcuları ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Sakarya Nehri kenarında bulunan Necip Fazıl Kısakürek Parkı’nda çevre temizliği gerçekleştirildi. Ardından nehir kenarındaki etkinlikte, çevre konusunda vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirildi. Farkındalık oluşturmak için okullarda öğrencilere eğitimler verildi

Etkinlikte konuşan Kaymakam Yüksel Ünal, çevrenin insanlık için en büyük miras olduğunu vurguladı. Daha az atık oluşturmak ve olabildiğince az enerji tüketmenin bir vatandaşlık görevi olduğunun altını çizen Kaymakam Ünal, "İnsanlık olarak yeryüzündeki tüm canlılarla uyum içerisinde ve sağlıklı koşullarda yaşayacağımız daha güzel bir dünya kurabilmek dileğiyle, Dünya Çevre Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum" diye konuştu.

" Türkiye genelinde özellikle katı atıklar ve atık suların arıtılması yönünde önemli çalışmalara imza atılmıştır"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise, "1308 Osmaneli Belediye Spor sporcularımız ve öğrencilerimizle birlikte bu bilinçlendirmenin topluma daha yararlı olacağı düşüncesindeyiz. Çevre bildiğimiz gibi herkesin ortak sorumluluğuyla ancak korunup devam ettirilmesi mümkündür. Bu noktada Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın da çalışmalarıyla Türkiye genelinde özellikle katı atıklar ve atık suların arıtılması yönünde önemli çalışmalara imza atılmıştır. Bizimde Belediye olara çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir. Bu çalışmalarımız artan motivasyon ve katılımla birlikte devam etmektedir. Herkesi çevre konusunda iş birliği yapmaya, duyarlı ve bilinçlendirme çalışmalarına katkı vermeye davet ediyoruz" dedi.