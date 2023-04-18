Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Park, Sakarya Millet Bahçesi, Şemsiyeli Park ve şehirdeki tüm park ile bahçeleri laleler, sümbüller ve rengârenk çiçeklerle süsleyerek bayrama hazırladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde saha çalışmalarına hız verdi. Vatandaşların bayram tatilinde vakit geçirecekleri tüm tesisleri, park ve bahçeleri, mezarlıkları hazırlayan ekipler, Ramazan’ın son günlerinde 24 mesai sistemiyle çalışıyor. Ekipler, şehirdeki yeşil alanların bakımını yapıyor ve kentin dört bir köşesini çiçeklendiriyor.

Aziz Duran Park (Kent Park), Şemsiyeli Park veSerdivan2. Cadde üzerinde çalışan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilk günlerden 50 bin adet lale, 350 bin adet sümbül dikimini tamamladı. Dikim sonrası park ve bahçeler baharın renkleriyle süslendi. Bayram tatilinde misafirlerini ağırlayacak olan parklarda şu anda renk cümbüşü var.

Öte yandan Aziz Duran Parkı’nda bulunan göletin etrafı ile Çark Deresi kenarındaki ahşap yürüyüş yolu ile korkuluklar sökülerek sil baştan yenilendi. 1 buçuk kilometre uzunluğundaki alana bayram öncesi doğa koşullarına daha güçlü bir koruyuculuğa sahip malzeme montajlandı. Fırın kurusu sarıçam malzemesini içeren dekoratif ahşap korkuluklar bölgeye farklı bir estetik kattı.