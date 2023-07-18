Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kuzey sahillerinde görev yapan 'hayatt timi' Karasu, Kocaali ve Kaynarca plajlarında yoğun geçen son 1 haftalık süreçte 41 kişiyi ölümün kıyısından kurtardı.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kuzey sahillerinde 'hayat nöbetine' devam ediyor. Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki toplamda 53 kilometrelik sahil şeridinde yoğun bir hafta geride kaldı.

6jetski, 70 cankurtaranla birlikte 45 kulede nöbet tutan cankurtaranlar, vatandaşların can güvenliğini sağlamak için adete nefes bile almadan çalışıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerin ağırlandığı, nüfusu 5 katına çıkan kuzey ilçelerinde 7 günde toplamda 41 kişi ölümün kıyısından kurtarıldı. Bu vatandaşlardan bazıları 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dürbün ve yakın takip ile kontrol edilen sahillerde ekiplerin erken müdahalesi hayati önem taşıyor. Hayat nöbetçileri, bu sayede onlarca canın hayatta kalmasına vesile oluyorlar.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca, sahillerde yardıma ihtiyaç duyanların yanına ATV araçlarıyla ulaşıyor. Her gün saat 10.00 ve 19.00 saatleri arasında tüm plajların düzenini sağlayan Büyükşehir, hiç kayıp vermemek için cansiperane bir mesai ortaya koyuyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Sahillerimizde yürüttüğümüz hayat nöbeti kapsamında vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermek, can kaybını önlemek için büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Yerli ve yabancı turistlere en huzurlu tatili sunmak, onları güvende hissettirmek en öncelikli hedefimiz. Hayat nöbetimiz sezon sonuna kadar her gün devam edecek" denildi.