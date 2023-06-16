Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte Sakarya sahillerinde cankurtaranların hayat nöbeti başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde 15 Eylül’e kadar görev yapacak cankurtaranların sayısı 70’e yükseltildi. Sıfır kayıp hedefi ile görevlerini sürdüreceklerini belirten Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, RİP akıntısına karşı uyarılarda da bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kuzey sahillerinde tüm hazırlıklarını tamamlayıp 15 Haziran Perşembe günü itibariyle cankurtaran faaliyetlerine başladı. Yaklaşık 54 kilometrelik alanı kapsayan sorumluluk bölgesinde 45 kulede toplam 70 cankurtaran ‘Sıfır Kayıp’ hedefi ile görev yapacak. Cankurtaranlar, her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında hayat nöbeti tutacak. Cankurtaran ekipleri, Kaynarca ilçesinde 2 kule ve 2 personel, Karasu ilçesinde 29 kule ve 45 personel, Kocaali ilçesinde ise 14 kule ve 20 personelle 15 Eylül’e kadar hizmet verecek.

Geçtiğimiz yıl Karasu’nun bir buçuk milyonun üzerinde kişiyi ağırladığını hatırlatan Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, Karadeniz’de ki RİP akıntısına karşı da uyarılarda bulundu. Yaklaşan Kurban Bayramı tatili ile birlikte ülkenin dört bir yanından gelen vatandaşların yoğunluk oluşturacağını hatırlatan Karaca, cankurtaranların uyarılarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

“45 kulede toplam 70 cankurtaran”

Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, “Kaynarca ilçesinde 2 kule ve 2 personel, Karasu ilçesinde 29 kule ve 45 personel, Kocaali ilçesinde ise 14 kule ve 20 personelimiz ve bayanlar havuzunda da 2 personelimiz olacak. Cankurtaran ekiplerimiz, sezon öncesi test ve eğitimlerden geçti. Başarıyla eğitimlerini tamamlayan personelimiz, ilk yardım eğitimi, kazazedeye müdahale ve suda boğulma eğitimi alarak profesyonel cankurtaran oldular” dedi.

“Teknik olarak daha donanımlı hale geldik”

Teknik ekip olarak daha donanımlı hale gelindiğini dile getiren Karaca, “Geçen yıl 4 olan jetski sayımız bu yıl 6’ya çıkartıldı. Bir adet de botumuz mevcut. Kazazedeyi kumdan taşımak zor olduğu için bir adet ATV aracı alındı. Otomatik defibilatör gibi teknik malzemelerimiz de mevcut. Allah’ın izni ile 2023 yaz sezonunu kazasız bir şekilde tamamlarız diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Geçen yıl 1 buçuk milyon kişiyi ağırladık, bu sene sayının artması bekleniyor”

Geçen yıla göre sahile gelenlerin sayısında artış olacağını beklediklerini ve buna karşı personel sayısını arttırdıklarını ifade eden Karaca, “Bu yaz sezonunun yoğun olacağını düşünüyoruz. Önümüzde bayram tatili var 9 günlük. Geçen yıl Karasu’da 1,5 milyon kişiyi ağırladık. Bu yıl sayının artması bekleniyor. Ona göre de personel sayımızı biraz daha arttırdık. Toplamda 70 personelimiz oldu. 3 idari personelimiz de mevcut. Bu kadroyla üç ilçeye hakim olarak sezonu tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

“Personelimizin uyarılarına kulak verilmeli”

Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca son olarak, “Dışarıdan gelen tatilcilerimize tavsiyemiz, cankurtaran olan bölgelerde denize girilmeli. Personelimizin uyarılarına kulak vermeleri. Karadeniz’de RİP akıntısına kapılan vatandaşlarımızın da akıntıya karşı yüzmemelerini ve ekiplerimiz dışında boğulma olaylarına müdahale etmemelerini istiyoruz. Müdahale durumunda boğulma tehlikesi geçiren kişi sayısı biranda 6-7’e ulaşabiliyor ve bu da bizim müdahalemizi daha da zorlaştırıyor” uyarısında bulundu.