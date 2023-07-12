Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde gerçekleştirdiği asfalt işlemlerine bir yenisini daha ekledi. Sapanca ilçesi Akçay ve Fevziye mahallerini kapsayan grup yolunda sıcak asfalt çalışmaları etaplar halinde tamamlanıp, bölgenin hizmetine sunulacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirerek vatandaşlara kaliteli, modern ve hızlı ulaşım imkânı sunmak için gündüz- gece çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin son durağı Sapanca Akçay-Fevziye grup yolu oldu.

Grup yolunun 1’nci etap asfalt serim işlemlerini tamamlayan ekipler, güzergâhın 2’nci etap çalışmalarınaAkçay mahallesinde devam edecek ve tamamlandığı zaman bölge halkının hizmetine sunulacak.

Akçay-Fevziye grup yolunun 2 bin 500 metrelik güzergâhı, 4 bin ton sıcak asfalt kullanılıp hizmete açıldı. Sapanca kırsal mahalleleri için önemli bir güzergâha sahip olan grup yolu tamamlandığı zaman bölge turizmine katkı sağlayacak.