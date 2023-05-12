Sakarya Büyükşehir’in serasında üretilen yerli ve organik domatesler düzenlenen törenle Sakaryalılara tanıtıldı. Tören sonunda vatandaşlara domates dağıtımı gerçekleştirildi.SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımda yenilikçi proje olarak hayata geçirilen Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde üretilen yerli ve organik domatesler düzenlenen törenle Sakaryalılara tanıtıldı.

Demokrasi Meydanı’ndan düzenlenen töreneTOGG’la gelen Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra AK Parti Milletvekili Adayı Ertuğrul Kocacık, meclis üyeleri, bürokratlar, vatandaşlar ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Tören sonunda serada üretilen 8 çeşit domates vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Konuşmalara katılımcıları selamlayarak başlayan Başkan Ekrem Yüce, “Bildiğiniz üzere Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri var. Bu seçim Türkiye’mizin aydınlık yüzyılına aralanan bir kapısıdır. Öncelikle hepinize oy kullanmak için sandık başına gitmeye devam ediyorum. İnanıyorum ki alnımız ak başımız dik bir şekilde geleceğimize, umutlarımıza taş koymaya çalışanlara bir cevap verelim.Yerli milli silahlarımızı, İHA’larımızıSİHA’larımızı, yerli ve milli arabamız TOGG’u, şehir hastanelerimizi, yollarımızı, tünellerimizi, barajlarımızı, bulduğumuz enerji kaynaklarımızı bu millete çok görenlere Pazar günü bir cevap verelim” diyerek Cumhur İttifakına ve Recep Tayyip Erdoğan’a destek istedi.

DÜNYA’YA ÖRNEK PROJE

“Sakarya’mızı güçlendirdikçe hem şehrimiz hem ülkemiz kazanmaktadır,bu da bizlere haklı bir gurur ve daha da çalışma aşkı veriyor” diyen Başkan Ekrem Yüce, “Türkiye’ye örnek proje olan Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’ni büyük bir kararlılıkla hayata geçirdik. Dünyaya parmak ısırtan projede, örtü altı tarımın en ileri örneklerinden biri olması ile kendi alanında Türkiye’de bir ilktir.

Seracılık Mükemmeliyet Merkezimiz; aynı zamanda Nevşehir’de, Niğde’de, Eskişehir’de, Kırklareli’nde ki projelere de örnek oluyor. Oradaki yatırımcılarda bizim seramızı gezip, keşfederek gerekli bilgi ve tecrübeler edinerek yatırımlarına başlıyorlar. Yurt içinden olduğu gibi yurtdışından da ciddi ilgi gören seramıza en son Togo Cumhuriyetinden bir yatırımcı geldi. O da Kuzey Afrika’da vanilyalı karabiber yapmak için bizzat teknik bilgiyi aldı” dedi.

5 DEKARLIK ALANA ÇİLEK ÜRETİMİ

Sera ile ilgili bilgiler paylaşan Başkan Yüce, “Seramızda yerli çeşitli tohumları kullanıyoruz. Besleme konusunda ise hem yapraktan hem kökten, kendi üretimimiz olan solucan gübrelerimizi kullanıyoruz. Bunun da geri dönüşlerini verimli şekilde alıyoruz. Aydın’da, İzmir’de, Ankara’da, Bursa’daki seralara da ön deneme amaçlı solucan gübrelerimizden verdik. Onlarda şuan bizim ürettiğimiz solucan gübrelerini kullanmaktalar.Seramızın yan tarafına 5 dekarlık bir alana topraksız çilek ve dikey marul serası projemizde baya yol aldık. İnşallah bu yıl içerisinde dimini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.