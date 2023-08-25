Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 26 ve 27 Ağustos (cumartesi-pazar) günleri için meteorolojik tahminlerin denize giriş için olumsuz olduğunu açıklayarak tatilcileri uyardı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da sezonun ilk günden bu yana tüm ekiplerimizde teyakkuz halindeyiz ve kuzey sahillerinde 2 aydır pür dikkat bir hayat nöbeti sürdürdüklerini belirten Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar kendi bölgede kayıpsız olarak devam ettiğimiz sahil faaliyetlerinin sıfır kayıpla tamamlanmasını umduklarını söyledi.

Tatilcileri 26-27 Ağustos tarihleri (cumartesi-pazar) için uyaran yetkililer, "Meteoroloji uzmanlarımız kuvvetli fırtınayla birlikte denizde RİP akıntısı ve 2 metreyi aşan dalgalar oluşabileceğini bildiriyor. Sahillerimizde özellikle pazar günü kuvvetle muhtemel şekilde bayraklarımız kırmızı olacaktır. Hava tahminlerinde bir değişiklik olmadığı takdirde denize girişler bu hafta sonu için risk teşkil etmektedir. Lütfen kurallara uyalım ve eğer yasak kararı alınırsa bu kararı yok sayıp hayatımızı riske atmayalım. Eğlencemiz acıya dönüşmesin" ifadelerini kullandı.