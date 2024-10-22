Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin merkezindeki Çark Caddesi, Uzunçarşı, Atatürk Bulvarı gibi noktalarda yayaların güvenliğini ve huzurunu sağlamak için bisiklet, motosiklet sürücülerini uyararak araç yoluna yönlendirirken, yetkililer, sürücülerden hassasiyet çağrısı yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullanan ve park ihlalinde bulunan sürücülere yönelik gerçekleştirdiği denetimleri sıklaştırdı.

ZABITA EKİPLERİ DENETİMDE

Denetimlerini plan ve program çerçevesinde sürdüren Zabıta ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyleözellikle şehrin yaya trafiği en yoğun olan bölgeleri Uzunçarşı, Çark Caddesi ve Atatürk Bulvarı’da ansızın denetim yapan ekipler vatandaşın huzuru için devriye yapıyor.

Yaya trafiğini zora sokan ve güvenlik sorunu oluşturan motosikletli, bisikletli vatandaşlar yapılan bu denetimlerde tek tek uyarılarak araç yollarına yönlendiriliyor.

Son olarak Uzunçarşı’da denetim yapan Zabıta ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları konusunda 'hasasiyet' çağrısı yaparak uyardı. .